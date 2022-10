PS5 : Les stocks s’améliorent grandement aux Etats-Unis, bientôt la même chose en Europe ?

Est-on en train d’assister au début de la fin de la pénurie de PS5 ? Vous nous répondrez sans doute que non, puisque cette machine est toujours introuvable dans les commerces et qu’en obtenir une sur les sites marchands nécessite un peu d’abnégation, et surtout beaucoup de chance. Ceci étant dit, Sony fait tout pour que vous puissiez mettre une PS5 sous le sapin cette année, notamment aux Etats-Unis, où l’état des stocks a connu un bond impressionnant.

Lots of reports of improved PS5 supply in the past few months, but no data until now. Import data into the US confirms that Sony Interactive (PlayStation) shipments in Sept were +400% YoY. Yes you read that right. Some of that will go into inventory for GoW launch for sure. #PS5 pic.twitter.com/SvC6xTPQxs

— David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022