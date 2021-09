Un PlayStation Showcase sera diffusé par Sony le 9 septembre

Après une très longue période de silence, Sony revient enfin avec un PlayStation Showcase. Il ne s’agit pas d’un simple State of Play puisque le programme sera beaucoup plus conséquent et varié. Sony en profite au passage pour nous remercier pour notre incroyable patience devant le manque de communication cet été (en dehors de quelques nouvelles d’Horizon Forbidden West dont son report à 2022).

Le Direct de septembre aura bien lieu mais c’est PlayStation qui s’en occupe

L’évènement aura lieu le jeudi 9 septembre à 22h, heure française. La conférence durera 40 minutes et reviendra sur les sorties PlayStation 5 de cette fin d’année et au delà. On aura droit à des nouvelles des jeux des PlayStation Studios mais aussi ceux des éditeurs tiers et des développeurs indépendants.

Le communiqué ne nomme aucun titre ou studio mais précise tout de même que l’on ne verra pas le prochain casque de réalité virtuelle de Sony. On suppose tout de même que l’on reverra une nouvelle fois Aloy et Gran Turismo 7 mais forcément, on espère surtout avoir des premières informations concrètes sur le prochain God of War.

Du côté des tiers, on ne dirait évidemment pas non à un peu plus de gameplay pour Elden Ring après la récente tournée de previews. Les fans de Persona ont évidemment un petit espoir vu les liens particuliers entre la série et les consoles PlayStation. On rappelle les promesses d’annonces ce mois-ci alors que la conférence TGS de Sega Atlus est programmée le 1er octobre.

On espère aussi une présence de Square Enix pour reparler de Forspoken et / ou Final Fantasy XVI. Et que serait une présentation PlayStation sans un peu de Deathloop malgré sa sortie quelques jours plus tard. De même pour la Director’s Cut de Death Stranding dont Kojima vient de nous promettre l’ultime trailer pour la fin de semaine prochaine ce qui colle donc avec la conférence.

Notez d’ailleurs que dès la fin du Showcase, nous aurons droit à des streams des développeurs pour revenir plus en profondeur sur les projets abordés juste avant. Ce qui veut dire que la nuit risque d’être très longue vu l’horaire de début aussi tardif. Vous pourrez tout suivre sur les chaînes Twitch et Youtube officielles ainsi que via nos news et nos résumés si vous préférez éviter une nuit blanche.