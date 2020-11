PS5 : l’espace libre sur le disque dur serait de 667 Go

La PS5 commence enfin à livrer tous ses secrets puisque l’embargo est tombé aujourd’hui, en même temps que les tests de Spider-Man Miles Morales et Astro’s Playroom. Maintenant que l’on sait que la console de Sony ne chauffe visiblement pas beaucoup et qu’elle reste silencieuse dans la majeure partie des cas, il est temps de s’intéresser à son espace de stockage, qui fait lui aussi débat.

Un disque dur vite rempli

Le site USGamer s’est penché sur la question, en regardant dans les paramètres de la console l’espace libre qui était alloué aux jeux sur le disque dur de la console. Ainsi, on découvre que l’espace libre maximum sera de 667 Go, sur les 825 Go de la console, le reste étant bien entendu occupé par les applications système de la console.

Avec des jeux occupant de plus en plus d’espace, comme Call of Duty Black Ops: Cold War, nul doute que cette donnée embêtera certains joueurs, désireux de posséder plusieurs jeux sur leur disque dur sans avoir à continuellement faire de la place. Ce qui est vraiment problématique, c’est que la console ne disposera pas de support externe de stockage à son lancement (mais qui devrait arriver après).

En attendant de voir si cela gênera sur la durée, rappelons que la PS5 sortira le 19 novembre.