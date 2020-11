Call of Duty: Black Ops Cold War son poids sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Alors qu’il ne reste qu’une grosse semaine avant la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision s’est enfin décidé à prévenir les joueurs du poids du jeu. Lorsque l’on sait que le poids de Call of Duty Warzone est particulièrement critiqué, cette donnée était attendue au tournant par les fans de la licence.

Quel est le poids total du jeu ?

Sur le site officiel du jeu, on peut tout d’abord découvrir qu’il sera possible de précharger le jeu en avance si vous l’aviez précommandé. Sur PS4 et Xbox One, vous pourrez commencer à télécharger le jeu dès demain à 9 heures du matin.

Pour les joueurs PC, il faudra attendre le 10 novembre à 19 heures. Même date pour la Xbox Series, soit le jour du lancement. La PS5 est bien entendue mise de côté chez nous, étant donné qu’elle sortira après le jeu.

En ce qui concerne le poids du jeu, voici ce que cet opus pèsera sur vos consoles :

PS4 : 95 Go

PS5 : 133 Go

Xbox One : 93 Go

Xbox Series : 136 Go

PC : 35 Go (multijoueur uniquement) – 82 Go (le jeu dans sa globalité) – 125 Go (le jeu avec les meilleurs optimisations)

Voilà de quoi déjà bien occuper la place dans votre disque dur. Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponible dès le 13 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour en savoir pus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.