Spider-Man Miles Morales : Les premiers tests sont tombés, voici les notes

Si Spider-Man Miles Morales sortira dans quelques jours chez nous, quelques rédactions ont pu jouer en avance au titre de Insomniac Games. Et tandis que le studio craint que les spoilers gâchent l’expérience des joueurs, les premiers tests sont d’ores et déjà disponible pour ce standalone.

Les premières notes

Comme on pouvait s’en douter, les avis sont relativement unanimes et sont très proches de ceux de Marvel’s Spider-Man sorti deux ans plus tôt.

Chez Game Informer, on salue la performance graphique sur PS5, avec du ray-tracing convaincant et des visuels à la hauteur, sans oublier les temps de chargement inexistants. La version PS4 ne semble pas en reste pour autant, et avec de jolis effets et un rendu un tout petit plus agréable que le précédent jeu. IGN met en avant la variété des missions et objectifs secondaires, qui sont visiblement meilleures que dans l’opus original.

Voici une liste non-exhaustive des différentes notes de la presse, en incluant les notes anglophones et celles de nos confrères français, avec un score Metacritic affiché pour le moment à 85 :

Quant à nous, notez que nous n’avons pas encore reçu la PS5, ni le jeu. Notre test arrivera donc dans quelques jours, avec de nombreux guides et astuces pour vous aider à progresser dans le jeu.

Spider-Man Miles Morales sera disponible chez nous le 19 novembre sur PS4 et PS5.