PS Plus : Les jeux du mois de juin auraient fuité selon un site espagnol

Les jeux gratuits du PS Plus du mois de juin 2021 auraient fuité si l’on en croit les sources d’un site espagnol crédible. Comme d’habitude, il faut prendre l’information avec des pincettes, mais voici ce que l’on pourrait avoir comme jeux le mois prochain.

Selon les espagnols d’Areajugones, qui avaient déjà vu juste pour les nouveaux coloris des manettes DualSense, voici la liste que vous pourrions avoir mercredi pour les jeux gratuits du PS Plus de ce mois de juin :

Il est vrai que l’annonce de Virtua Fighter 5 peut sembler assez surprenante, mais pas tant que ça quand on sait que la licence parlera eSport le 27 mai prochain via un live spéciale. En outre, certains ont remarqué que le titre avait effectivement été ajouté sur le PSN asiatique en avril dernier.

The game Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown with id CUSA27067 has been added to the PS4 asian PSN! pic.twitter.com/jWZGM7PwJL

— PSN releases (@psnrelease2) April 21, 2021