PlayStation Plus : Voici les jeux de Juin 2021

Comme on pouvait s’y attendre, Sony a dévoilé aujourd’hui la liste des jeux offert avec le PlayStation Plus pour le mois de juin. Pour le mois de mai, les abonnés ont eu droit à Wreckfest, Battlefield V et Stranded Deep, et voici ce qui les attend pour ce nouveau mois.

Quels jeux PS Plus en juin 2021 ?

Voici les jeux PlayStation Plus de juin :

Où acheter une carte PS Plus ?

Promo PlayStation Plus: abonnement de 12 mois | Code... - Acheter sur Amazon Prix par mois: €5.00; PRODUIT VALABLE EN FRANCE UNIQUEMENT; Multijoueur en ligne sur PlayStation 4. 2 jeux PS4 par mois sans coût supplémentaire.

Quand seront dispos les jeux PS Plus de juin 2021 ?

Comme toujours, il faut attendre une semaine après l’annonce pour que les jeux PlayStation Plus soit disponibles. Ils arriveront donc le mardi 1er juin dans la journée. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.