Prince of Persia: The Lost Crown passe gold et n’aura pas de retard

La sortie se confirme

Pas besoin de jouer aves les sables du temps, puisque Sargon sera à l’heure. Ubisoft a annoncé la nouvelle hier sur les réseaux sociaux. Prince of Persia: The Lost Crown vient tout juste de passer « gold », ce qui veut dire que son développement est désormais terminé et qu’il est prêt à être distribué, pile un mois avant sa sortie. Il n’y aura donc vraisemblablement pas de retard à prévoir pour le jeu, qui devrait sortir le 18 janvier prochain.

Prince of Persia: The Lost Crown has gone gold 📀 We can't wait for players to get their hands on the game, and explore Persia with Sargon. Your journey begins on January 18! #PrinceofPersia pic.twitter.com/jcvROlAryC — Ubisoft (@Ubisoft) December 18, 2023

Si, malgré les bons échos qui se propagent autour du jeu, vous doutez encore de votre achat, sachez qu’une démo sera disponible à compter du 11 janvier 2024, soit une semaine avant la sortie du jeu. Parfait pour savoir si le titre sera l’un de vos premiers achats de 2024 ou non.

Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.