Prince of Persia The Lost Crown diffuse un story trailer et annonce une démo au cours des Game Awards 2023

Sargon face à de nombreux dangers

A un peu plus d’un mois de la sortie de Prince of Persia The Lost Crown, le futur titre d’Ubisoft Montpellier se dévoile donc un peu plus. La vidéo diffusée nous montre les différentes menaces auxquelles feront face Sargon, le héros de ce nouvel épisode, durant sa quête visant à sauver le Prince de Perse. Les créatures fantastiques semblent déjà des ennemis de taille pour le jeune guerrier, mais le trailer semble montrer que les Immortels, les membres de l’équipe dont fait partie Sargon, risquent de se retourner contre lui.

Et si le jeu vous tente, soyez prêts car une démo gratuite arrivera le 11 janvier, soit une semaine avant la sortie officielle du titre. L’occasion sera parfaite pour tester ce metroidvania 2D censé insuffler une nouvelle énergie à la licence restée bien longtemps dans l’ombre.

Prince of Persia The Lost Crown débarquera le 18 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch et PC.