Prime Gaming : Les jeux gratuits de novembre 2020 annoncés

L’abonnement Amazon Prime regroupe plusieurs avantages : les facilités sur le site marchand, comme la livraison en 1 jour ouvré, Prime Video, Prime Music, mais également Prime Gaming, le nouveau nom de Twitch Prime. Ce service permet de récupérer quelques bonus, et notamment des jeux mensuels. La liste de novembre est maintenant connue.

La scène indépendante mise en avant

En octobre, c’était l’horreur qui était en vedette de l’abonnement avec des titres comme Layers of Fear et Silver Chains. En novembre, Prime Gaming met en avant quelques bonnes trouvailles de la scène indépendante. Ainsi, dès le 1er novembre, les joueurs pourront récupérer sur la plateforme :

On remarque la présence de A Knight’s Quest, un Zelda-like malheureusement pas marquant, mais surtout Aurion Legacy of the Kori-Odan, un RPG qui nous avait agréablement surprise à la rédaction. Ces jeux seront donc jouables gratuitement dès le 2 novembre. Cela s’accompagne de bonus à récupérer en jeu sur Madden NFL 21, Apex Legends ou encore Valorant à récupérer sur la section Prime Gaming. Pour passer Prime ou tester l’abonnement, c’est à cette adresse.