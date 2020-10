Prime Gaming : Les jeux gratuits d’octobre 2020 dévoilés

Septembre est maintenant terminé et Amazon a logiquement dévoilé sa nouvelle vague de titres gratuits et de butins à récupérer dans son service Prime Gaming. L’ancien Twitch Prime continue de proposer des jeux accessibles pour les abonnés, et à compter de ce 1er octobre, cinq nouveaux noms font leur apparition.

De l’horreur en vedette

Alors qu’Amazon prépare son Prime Day pour les 13 et 14 octobre, le géant vient d’annoncer la nouvelle fournée de jeux Prime Gaming (qui pour rappel, est un avantage supplémentaire pour les abonnés Prime, au même titre que pour Prime Video. Les jeux sont proposés sous la forme d’un accès sur un délai donné).

Dès aujourd’hui, les membres abonnés peuvent récupérer :

Layers of Fear

Silver Chains

Jay and Silent Bob: Mall Brawl

Dead Age

Surf World Series

Evidemment, même s’il date un peu, c’est Layers of Fear la petite star ici, un jeu d’horreur qui mise sur son ambiance et développé par Blooder Team. Silver Chains est aussi un jeu d’horreur jouable en vue à la première personne et nous propose de découvrir la vérité sur diverses tragédies.

Ces nouveaux jeux s’accompagnent également de butins à récupérer pour des titres comme GTA Online, Apex Legends ou encore League of Legends, tout ça, à prendre sur la section Prime Gaming. Pour passer Prime ou tester l’abonnement, c’est à cette adresse.