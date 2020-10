Depuis quelques semaines, Amazon prépare son Prime Day 2020 qui démarre aujourd’hui. L’événement aura lieu ces 13 et 14 octobre et pendant 2 jours, les abonnés Prime pourront profiter d’offres décrites comme « exceptionnelles » avec des milliers de promotions sur le site officiel. On vous propose un récapitulatif de toutes les offres jeux vidéo, high-tech et consoles qui pourraient vous intéresser. Il sera mis à jour régulièrement. Tout est listé ici alors aucun prétexte pour louper un bon plan !

A lire également : 11 Conseils pour bien se préparer au Amazon Prime Day 2020

Comment profiter du Prime Day 2020 ?

Bien sûr, avant d’entamer les festivités du Prime Day 2020, rappelons que pour en profiter, il faut être abonné Amazon Prime. Pour cela, il suffit de se rendre à cette adresse et de se souscrire à l’un des abonnements. L’astuce, c’est qu’il est possible d’en profiter gratuitement : Si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement, vous pouvez alors profiter de 30 jours gratuits. Vous n’aurez plus qu’à vous désabonner avant la fin de la période et donc profiter du Prime Day, de la livraison gratuite et de tous les autres avantages sans débourser un centime.

Amazon Prime Day 2020 : Toutes les offres

Vous retrouverez sur cette page l’ensemble des offres flashs, bons plans et promotions. Cela concerne évidemment les jeux vidéo, accessoires, consoles éditions collector, abonnements mais aussi matériel gaming, manettes et autres sélections. Quelles sont les offres Amazon Prime Day du mardi 13 octobre ?

Cette liste est actuellement en cours d’écriture.Â

Consoles et packs

Jeux vidéo et éditions collector

Sur PlayStation 4

Sur Xbox One

Sur Nintendo Switch

Sur PC

Les Sims 4 + Pack de jeu Star Wars : Voyage sur Batuu – 31.99€ au lieu de 49.99€

Cartes SD

Offres & abonnements

Manettes et matériel gaming

Pour streamer/vidéaste

Les claviers joueurs

Les souris pour gamer

Casques gaming

Sièges gaming

Sélection DVD et blu-ray

Voici une sélection sur les meilleures offres DVD et Blu-Ray. Cette liste est subjective :

Combien coûte l’abonnement Amazon Prime ?

Comme l’événement Amazon Prime Day 2019 est réservé aux abonnés, il faut donc souscrire à un abonnement. Malheureusement, il faut y passer. Néanmoins, il est possible soit de souscrire à l’année, soit au mois, soit tout simplement de profiter d’un essai gratuit. Oui, le temps de l’événement seulement.

Il existe deux abonnements Prime :

Un mensuel à 5.99€/mois

Un annuel à 49.00€/année

Vous pouvez ainsi souscrire à un abonnement, avoir 30 jours gratuits et profiter de cet événement Prime Day 2020 sans trop débourser. Cela se fait à cette adresse.

Quand se déroule le Prime Day et qu’est-ce que ?

Le Prime Day d’Amazon est un événement spécial consacré aux abonnés Prime. Débuté en 2015, cette journée a pris de l’ampleur au fil des années en commançant par 24 heures de festivités avant de passer à 30 heures, 36 heures puis 48 heures en 2019. L’année 2020 étant particulière, Amazon a décalé son habituel rendez-vous en juillet pour le fixer ce mois-ci.

L’Amazon Prime Day 2019 se déroule ainsi du mardi 13 octobre 2020 à partir de minuit jusqu’au mercredi 14 octobre 2020 à 23h59. Pendant les 2 jours, des offres vont s’enchaîner à plusieurs créneaux majeurs. Bien qu’une base d’offres sera toujours la même, des ventes flashs sont aussi organisées.