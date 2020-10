11 Conseils pour bien se préparer au Amazon Prime Day 2020

C’est le mois d’octobre, bientôt les fêtes de fin d’année et en plus du Black Friday qui aura lieu fin novembre, l’un des gros rendez-vous, c’est le Prime Day 2020 d’Amazon. L’événement va bientôt débuter et si vous comptez faire des achats pendant cette période, il faut aussi bien se préparer. On vous explique comment ne pas manquer les offres majeures.

1. La date et l’heure du Prime Day 2020

Premier conseil simple, mais pour ne pas manquer l’événement, il faut déjà savoir quand est-ce que se déroule le Prime Day 2020, à quelle heure, et qu’est-ce que c’est ? Le Prime Day est un événement spécial organisé par Amazon consacré uniquement aux abonnés Prime. Tout ça, à cette adresse.

Lancé en 2015, il était d’abord question d’une journée spéciale. Depuis, l’événement a pris de l’ampleur et cette année, ce sont deux journées de festivités. Le Prime Day 2020, c’est alors du mardi 13 octobre 2020 à 00h00 jusqu’au mercredi 14 octobre 2020 à 23h59. Ce sont donc 48 heures d’offres et de bons plans qui s’enchaînent.

Il faut savoir qu’il y aura à la fois des réductions au cours de ces deux jours mais aussi des ventes flash. Malheureusement, il n’est pas possible de savoir quand auront lieu ces ventes flash. Elles sont répertoriées à cette page, mais arrivent aléatoirement. Cependant, sachez que minuit, 8 heures, midi et 18 heures sont généralement 4 créneaux propices aux nouvelles offres.

2. Devenir membre Prime (gratuitement)

Pour profiter du Prime Day… Il faut être abonné Prime ! C’est une obligation pour profiter des offres. Cela vous permettra également d’accéder à d’autres avantages comme la livraison en 1 jour ouvré sans frais supplémentaire ou encore à d’autres services comme Prime Video ou Amazon Audible.

Il existe deux abonnements Prime :

Un mensuel à 5.99€/mois

Un annuel à 49.00€/année

Cependant, sachez que si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement Prime, il est possible de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours. Cela vous permet de profiter du Prime Day et de ses avantages sans débourser un centime. Il vous suffira ensuite de vous désengager avant la période.

3. Mettre rapidement dans le panier

Si vous êtes sur Amazon et que vous hésitez à prendre tel ou tel produit, mettez-le tout de suite dans votre panier. Il faut savoir que des ventes flash disparaissent en quelques minutes, parfois en quelques secondes seulement. Il est très frustrant de voir son achat partir parce que l’on n’a pas été assez réactif ou que l’on hésitait parce que l’on souhaitait comparer ou réfléchir un peu.

Sachez que Amazon vous donne 15 minutes pour vérifier votre commande et la valider. Cela vous donne ainsi suffisamment de temps pour réfléchir à votre achat, en parler avec vos proches si vous hésitez ou comparer le prix avec d’autres sites (par exemple). N’hésitez pas à abuser de cette fonctionnalité.

4. Suivez les offres sur notre site

Si vous cherchez avant tout des bons plans concernant les jeux vidéo, les consoles, les accessoires et même le matériel gaming, alors vous êtes au bon endroit. On a prévu une page dédiée au Prime Day qui centralise absolument toutes les offres intéressantes.

Bien sûr, on n’évoquera pas certaines catégories de produits. Soyons logique, nous ne parlerons pas de vêtements ou d’outils de jardinage. Cependant, tout ce qui se rapproche du jeu vidéo, informatique, high-tech, culture pop et jeu de société, on vous en parlera.

5. Préparez la wishlist

Anticipez vos achats. Même si les bons plans ne sont pas connus à l’avance, rien ne vous empêche de préparer une liste d’achat. Sur Amazon, il est possible de créer une liste de souhaits.

Rajoutez les produits que vous souhaitez absolument acheter. Puis, vous n’aurez qu’à comparer les prix. Il est même possible de demander une notification. Pas bête hein ?

6. Utiliser un tracker de prix

Bien sûr, bien se préparer à suivre le Prime Day 2020, ce n’est pas simplement faire des achats sur Amazon. C’est aussi vérifier qu’il s’agisse d’un bon plan vraiment intéressant ou juste sympa. Même si le site marchand ne gonfle pas ses prix, il a tendance à l’essai le prix de vente conseillé lors de la sortie du produit, ce qui fait que l’on peut apercevoir des pourcentages de réduction assez intéressants.

Est-ce toujours le cas ? Pas systématiquement. Avec un tracker de prix comme CamelCamelCamel ou Keepa, vous pouvez suivre l’évolution du tarif d’un produit. Il s’agit d’un site web ou d’une extension de navigateur qui vous permet de suivre le prix et de le comparer par pays. Utile si vous voulez vérifier ou comparer avant d’acheter !

7. Suivre ce qu’il se passe dans le monde

Amazon est un énorme site marchand. On ne le présente plus, c’est même le plus gros géant de la revente international. Le Prime Day 2020étant un événement mondial, les autres divisions d’Amazon vont aussi proposer des prix intéressants.

Que ce soit en Allemagne sur Amazon.de, en Espagne avec Amazon.es et j’en passe, de nombreuses offres seront disponibles. En tant que Membre Prime, même en essai gratuit, rien ne vous empêche de vous connecter avec votre compte sur un site étranger pour en profiter !

La plupart du temps, il suffit simplement de se connecter à nouveau avec votre compte existant (ou de les lier). La majorité des produits peuvent être vendus dans toute l’Europe et mieux encore, livrés en France. Reste à voir les frais de livraison, qui parfois, sont gratuits ou suffisamment bas pour être intéressant tout de même.

8. Télécharger l’application Amazon

Si vous êtes un amoureux de votre smartphone, alors téléchargez l’application Amazon. Vous pouvez vous connecter, choisir vos produits et commander. Bien sûr, même sans passer à l’achat, cela vous permet d’avoir une vision des offres avant d’acheter en rentrant chez vous.

Selon vos paramètres, il est même possible d’activer les notifications pour être alerté lorsqu’un nouveau bon plan arrive ou qu’une offre flash débarque. Bref, idéal pour ne pas manquer le produit que vous souhaitez.

9. Suivre les réseaux sociaux pour ne rien manquer

Êtes constamment sur Amazon n’est pas idéal. Surtout si vous êtes en activité. Peut-être que suivre le Prime Day sur notre site n’est pas non plus adapté. Dans ce cas, pourquoi ne pas suivre nos réseaux sociaux ?

Pour ne rien manquer, on vous invite vraiment à nous suivre sur Twitter. Là-bas, on vous propose un thread avec l’ensemble des offres majeures. On enverra également des tweets lorsqu’il s’agira d’un bon plan à ne surtout pas louper.

10. Alexa, un bon ami

Enfin, dernière astuce pour notre top des conseils pour ce Prime Day 2020, c’est l’utilisation d’Alexa. Tout le monde n’utilise pas forcément l’assistant vocal et pourtant, il pourrait bien être utile à celles et ceux qui le connaissent.

Disponible sur les appareils Amazon Echo ou sur l’application de votre téléphone, il vous suffira de demander à Alexa les nouvelles offres du Prime Day. L’assistant vous répondra alors et lira ce qu’il y a de nouveau. Il vous proposera aussi si vous souhaitez l’acheter ou non, et ce sera à vous de confirmer.

11. Bonus : Les bons plans déjà en cours

Le Prime Day débute ce 13 octobre. Et il y a déjà des bons plans et des choses à savoir. Voici donc ce qu’il ne faut pas manquer :

Suivez donc le Amazon Prime Day 2020 en notre compagnie. On rappellera que les liens présents sur cette page tout comme sur les bons plans qui suivront sont susceptibles rapporter un faible pourcentage de commission à ActuGaming pour financer nos structures.