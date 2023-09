Une première mise à jour est disponible pour Starfield, le support Nvidia DLSS est en chemin

Les futures améliorations promises pour Starfield

Cette mise à jour 1.7.29 est d’ores et déjà disponible sur PC et Xbox Series, et pèse aux alentours de 3 Go. Elle corrige peu de choses, comme on peut le découvrir dans le patch note :

Amélioration de la stabilité des installations sur Xbox Series X|S

Diverses améliorations de stabilité et de performance afin de réduire le nombre de crashs et améliorer le taux de rafraîchissement.

Quête Toute chose a un prix : résolution d’un problème qui faisait que l’activité du joueur pouvait aboutir à un blocage de la quête.

Quête Dans l’inconnu : résolution d’un problème qui pouvait empêcher la quête d’apparaître après avoir fini le jeu.

Quête Les ombres de Néon : résolution d’un problème qui faisait que l’activité du joueur pouvait aboutir à un blocage de la quête.

Mais Bethesda sait que la communauté attend plus que cela, c’est pourquoi le studio est prêt à nous dire ce sur quoi il travaille pour les futures mises à jour. Dans un futur plus ou moins proche, voici donc les nouveautés à venir dans Starfield :

Options de luminosité et de contraste

Menu de calibrage HDR

Jauge de profondeur de champ (FOV)

32:9 Ultrawide Monitor Support (PC)

Support Nvidia DLSS (PC)

Un bouton Manger pour la nourriture

Seul problème, pas de calendrier précis pour l’arrivée de ces fonctionnalités, même si Bethesda indique que les mises à jour devraient être publiées de façon régulière.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement compris dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.