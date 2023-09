Starfield : Le support officiel pour les mods arrivera finalement en 2024

Une galaxie de mods en approche

Il existe déjà des mods pour Starfield sur PC, notamment des créations qui vous rendent la vie plus facile et qui améliorent les performances du jeu, mais la pratique devrait être facilitée lorsque Bethesda aura officiellement lancé son support dédié à cela. Et si Todd Howard avait promis que les mods seraient importants pour Starfield, il faudra encore patienter pour les voir être intégrés au jeu de manière plus officielle, étant donné que Bethesda ne lancera pas son support officiel avant 2024, comme il l’a révélé au magazine japonais Famitsu :

« Vous serez en mesure de faire tout ce que vous voulez, comme dans nos précédents jeux. Le support des mods sera disponible dès l’année prochaine, et nous les adorons donc nous ferons les choses en grand. »

Les fans du jeu les plus créatifs n’auront pas attendus pour mettre en ligne leurs créations, mais dès l’année prochaine, il faut s’attendre à ce que le jeu prenne une toute autre ampleur avec des mods tous plus fous et réussis les uns que les autres.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement disponible dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.