Predator: Hunting Grounds arrive enfin sur Steam un an après sa sortie

L’Epic Games Store eu droit à quelques exclusivités temporaires au cours de ces dernières années, et Predator: Hunting Grounds en faisait justement partie. Sorti il y a un an de cela sur la plateforme d’Epic en plus de la PlayStation 4, le jeu débarque enfin sur Steam dès aujourd’hui, en même temps que d’autres nouveautés pour le jeu.

Un anniversaire bien rempli

L’exclusivité temporaire d’un an de l’Epic Games Store prend donc fin, et Predator: Hunting Grounds se lance sur Steam. On apprend que le cross-play avec la PS4 sera possible, contrairement à la cross-progression qui n’est ici pas disponible. Cependant, un pack de skins est offert ainsi qu’un accès anticipé à un autre DLC contenant des masques et des peintures de guerre.

Le jeu fête aussi son anniversaire avec une mise à jour, avec l’arrivée de la nouvelle carte nommée Aérodrome. Cette map permet de découvrir 12 nouvelles missions, et de nouveaux atouts sont disponible pour le Predator, comme cela est listé sur le site de PlayStation.

Pour en savoir plus sur ce Predator: Hunting Grounds, n’hésitez pas à consulter notre test complet.