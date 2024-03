Predator: Hunting Grounds sort de sa cachette et arrive sur PS5 et Xbox Series

IllFonic veut relancer la machine

Cela commencera dès ce mois d’avril avec la version 2.49 du jeu, qui va venir corriger quelques détails techniques. Mieux vaut tard que jamais, même si le patch le plus attendu ici sera celui qui permettra de jouer à des versions natives PS5 et Xbox Series de ce Predator: Hunting Grounds. C’est donc la première fois que le jeu sera disponible sur une console Xbox.

Des versions revues et corrigées, qui tourneront sous le moteur Unreal Engine 4.27, et qui donneront une seconde jeunesse au jeu. Cela sera accompagné d’un autre patch prévu pour l’hiver, qui intégrera de nouveaux Prédateurs à l’expérience. Et ce n’est pas fini, puisque même en 2025, Predator: Hunting Grounds recevra une nouvelle mise à jour. Celle-ci est pour le moment prévue pour le printemps, et elle ajoutera elle aussi des Prédateurs. La chasse est donc loin d’être terminée.