Pourquoi des jeux comme Dragon Age: The Veilguard sont-ils annoncé si tôt ? Le producteur de la série a une réponse

La peur du vide et de l’annulation

On sait qu’il y a eu beaucoup de remaniements au sein de BioWare ces dernières années et le studio comptait sans doute sortir ce nouveau Dragon Age plus tôt. C’est pourquoi Mark Darrah ne prend pas spécifiquement pour exemple Dragon Age: The Veilguard dans sa rhétorique, mais adresse un constat plus global qui vaut pour toute l’industrie.

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube (retranscrite par Eurogamer), il évoque d’abord le sujet des développements plus longs pour les jeux de notre époque. Il n’est pas essentiellement d’accord avec le fait que les développements s’allongent dans la mesure où pour lui, c’est la pré-production qui s’étale sur plusieurs années, pas le développement en lui-même :

« [En pré-production] il y a peut-être une petite équipe naissante, mais en réalité, aucun travail n’est effectué pendant assez longtemps. Les studios peuvent en quelque sorte être trompeurs sur ce sujet, car ils disent des choses comme « nous avons commencé à travailler sur Elder Scrolls 6 », ou ils peuvent même produire une bande-annonce pour le jeu même si la taille actuelle de l’équipe est inférieure à 10 personnes. Ils donnent donc l’impression qu’il s’agit d’un développement parallèle, que l’équipe travaille sur ce jeu, alors qu’en fait, ce ne sont quelques personnes qui se réunissent et il n’y a pas grand chose à faire. »

C’est aussi sans doute ce qu’il s’est passé avec Dragon Age: The Veilguard et probablement Mass Effect 5. Pourquoi faire cela alors ? Pour Mark Darrah, c’est avant tout pour rassurer le public, mais aussi pour que le studio se rassure lui-même et puisse se protéger plus facilement d’une annulation :

« Il peut y avoir des raisons pour lesquelles il est important pour le studio ou l’éditeur de faire connaître ce jeu au public. C’est peut-être parce que le line-up de l’éditeur est un peu faible et ils veulent que le public se souvienne qu’il a encore des choses importantes qui arrivent. C’est peut-être parce que le studio souhaite que le jeu soit annoncé parce qu’il craint que l’éditeur l’annule. »

Annuler un projet déjà annoncé est forcément plus compliqué d’un point de vue de l’image publique, même si on en a encore des exemples aujourd’hui, à l’image de Life by You tout récemment. On pourrait aussi rajouter à cela que dans certains cas, des projets sont annoncés en avance pour mieux contrôler la communication et éviter les fuites, tout en recrutant de manière plus efficace.

Et après toutes ces années d’attente, Dragon Age: The Veilguard sortira dans le courant de cet automne, sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.