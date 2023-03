Accueil > Actualités > Bon plan : Une carte graphique Sapphire Radeon RX 6700 Pulse + The Last of Us Part 1 à prix canon

Vous le savez peut-être, The Last of Us: Part I sort aujourd’hui-même sur PC, quelques mois après l’arrivée de sa version PS5. Pour faire tourner le titre sur votre machine, vous devez être bien équipé, comme l’ont montré les différentes configurations recommandées pour le jeu. C’est pourquoi on retrouve aujourd’hui plusieurs offres avec des cartes graphiques AMD Radeon qui proposent le jeu de Naughty Dog en bonus, et on s’intéresse aujourd’hui de près à une RX 6700 qui voit son prix fondre pour atteindre un palier des plus intéresser.

Où trouver une RX 6700 au meilleur prix ?

Si vous cherchez à changer de carte graphique, mais que vous disposez d’un budget limité, vous pouvez tout de même vous faire plaisir avec l’achat d’une RX 6700 qui permet tout de même d’afficher de très belles performances sur les derniers jeux à la mode.

Cette carte Sapphire Radeon RX 6700 Pulse dispose de 10 Go de mémoire GDDR6, d’un bon système de refroidissement, du support des dernières technologies et d’une compatibilité avec la réalité virtuelle. De quoi afficher pas mal de jeux en 60 fps avec une résolution aux alentours de 1 440p, selon le reste de votre configuration.

Auparavant, ce genre de carte se trouvait aux alentours des 400 €, mais on peut aujourd’hui la retrouver en promotion chez Top Achat pour seulement 332,49 €, ce qui en fait une affaire à ne pas manquer, surtout en sachant que The Last of Us Part 1 vous est offert pour tout achat.