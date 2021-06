Pokémon Unite donnera enfin des nouvelles dès demain

Etant donné que les communications Pokémon se font souvent à part des Nintendo Direct, on s’attendait à ce que Pokémon Unite fasse l’impasse sur la dernière présentation de Nintendo, tout en espérant que le titre donne tout de même des nouvelles prochainement. Ce sera le cas, puisque le compte Twitter officiel de Pokémon nous donne rendez-vous

Le MOBA Pokémon refait surface

Attention, Trainers! An important #PokemonUNITE news update is coming! Check back tomorrow to learn more! pic.twitter.com/8LoQceXbf5 — Pokémon (@Pokemon) June 16, 2021

On nous informe alors que plus d’informations concernant Pokémon Unite seront dévoilées dès demain. Quand exactement et sous quelle forme, on ne sait pas, mais on espère avoir des détails concernant la sortie du titre, qui n’a plus vraiment donné de nouvelles depuis sa bêta fermée chinoise.

Pour rappel, le titre prend la forme d’un MOBA dans lequel il est possible de contrôler des Pokémon et de faire équipe avec d’autres joueurs. Au fur et à mesure du match, les Pokémon peuvent évoluer pour gagner en puissance avec de nouvelles capacités.

Pokémon Unite sera disponible sur Switch, iOS et Android à une date encore inconnue pour le moment.