Pokémon Unite : la bêta fermée chinoise révèle des skins pour les Pokémon

Vous n’êtes pas sans savoir que Pokémon aura droit à son MOBA : Pokémon Unite. Aujourd’hui, quelques fuites nous révèlent de nouvelles images qui devraient vous donner un autre regard sur les monstres de poche.

Avec beaucoup de $kins au programme

C’est bien beau de se laver les dents ou de gérer un café au calme, mais The Pokémon Company veut également cibler les joueurs d’un autre genre, notamment sur le marché du mobile. Grâce à l’expertise de Tencent, ils comptent bien y arriver. L’entreprise chinoise possède déjà le plus gros MOBA sur ce support (Arena of Valor) sans oublier Riot Games qu’ils ont racheté il y a quelques années, et qui nous a pondu récemment le très sympathique League of Legends : Wild Rift.

Pokémon Unite reprendra donc la formule bien connue avec des affrontements en 5vs5 même si le tout sera bien plus accessible que les autres concurrents plus hardcore. En revanche, le modèle en free to play ne différera pas grandement, et le démarrage de la bêta fermée en Chine nous révèle quelques images tombées du camion qui donne le ton.

En plus de confirmer de nouveaux Pokémon jouables comme M. Mime, Absol ou Amphinobi, on peut déjà s’attendre à une pléthore de cosmétiques. Avec près de 900 Pokémon à ce jour, on imagine bien que les possibilités sont sans limite. La licence aura sans doute une année chargée du fait de son 25eme anniversaire et certaines rumeurs parlent même d’un remake de Pokémon Perle et Diamant.

Pokémon Unite sortira sur iOS et Android mais aussi sur Nintendo Switch à une date encore inconnue.