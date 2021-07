Pokémon Unite est officiellement disponible sur Nintendo Switch

On l’attendait depuis longtemps, Pokémon Unite s’est enfin décidé à refaire surface il y a quelques semaines. Il a d’abord confirmé une arrivée cet été sur la console de Nintendo et à la rentrée sur mobiles puis nous a donné rendez-vous ce 21 juillet. C’est désormais officiel, le jeu est maintenant disponible depuis 9 heures du matin sur Switch.

Un MOBA Pokémon gratuit

Nous sommes mercredi 21 juillet, et en plus de l’arrivée d’Inazuma sur Genshin Impact, Pokémon Unite est maintenant disponible gratuitement sur Switch. Une journée sous le signe des free-to-play en somme. S’il était déjà possible de pré-télécharger l’application hier, vous pouvez maintenant lancer le titre après l’avoir installé via l’eShop et commencer l’aventure.

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi, Pokémon Unite est un MOBA, un genre dominé par League of Legends et Dota. Cela se joue en arène et vous devrez affronter d’autres joueurs pour tenter de remporter la victoire. Plusieurs Pokémon seront disponibles au lancement et d’autres seront rajoutés régulièrement. A noter qu’actuellement, le jeu n’est pas disponible en français et que cela arrivera par la suite, tout comme la progression croisée avec les versions mobiles, qui arrivera en même temps que ces dernières.

Si jamais vous êtes curieuses ou curieux, on vous propose déjà moult guides pour Pokémon Unite. Vous retrouverez la liste complète des personnages jouables, toutes les arènes accessibles ou encore, à quoi servent les objets de combat ou ceux à tenir. Pensez aussi à récupérer Zeraora dès que possible.