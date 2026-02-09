Pokémon lance le coup d’envoi de ses 30 ans avec un pub réunissant plein de stars

Beaucoup d’argent pour une simple question

Vu l’endroit où cette publicité Pokémon était diffusée, il ne fallait s’attendre à rien d’autre qu’une vidéo promotionnelle lambda qui n’aurait rien à nous annoncer, même si on pouvait parier sur un nouvel album autour de la série. The Pokémon Company s’est finalement contenté de réunir un paquet de stars pour leur demander quel était leur Pokémon préféré, comme si quelqu’un en avait vraiment quelque chose à faire.

On voit donc Lady Gaga, Trevor Noah, Jisoo, Lamine Yamal, Maitreyi Ramakrishnan, Young Miko et même Charles Leclerc nous dire quel est le Pokémon de leur cœur, et c’est tout. Forcément, tout le monde pensera qu’il aurait été bon d’investir les millions de dollars demandés par cette publicité (car diffuser un spot TV durant le Superbowl demande une sacrée somme) dans les jeux de la saga, mais le marketing avant tout.

C’était là un bon moyen de démarrer officiellement les festivités du trentième anniversaire. En dehors des nouveaux jeux, on retrouvera des événements spéciaux « Journée Radieuse » et « Soirée Électrisante » dont on sait pour l’instant peu de choses, si ce n’est qu’ils permettront de se réunir entre fans. Pokémon Go (qui fête ses 10 ans, oui, déjà) se met aussi à jour avec une fonctionnalité de photo pour prendre un cliché de vous en compagnie de votre Pokémon favori.

Donc forcément, nous aussi, nous devons vous demander : quel est votre Pokémon préféré ?