La licence Pokémon nous donne rendez-vous en 2021 pour son 25ème anniversaire

Lors de son 20ème anniversaire, la licence Pokémon n’avait pas lésiné sur les projets en sortant Pokémon Soleil & Lune ainsi que le carton planétaire Pokémon Go, qui est encore aujourd’hui très lucratif. Presque 5 ans plus tard (oui, déjà), la série se prépare pour son 25ème anniversaire, que l’on espère aussi riche en nouveautés.

Need one more thing to be thankful for today, Trainers?

Our Pokémon 25th Anniversary celebration kicks off in 2021!

Stay tuned for more details 😉 #Pokemon25 pic.twitter.com/Vx4YstcFYj

— Pokémon (@Pokemon) November 26, 2020