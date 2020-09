Pokémon Épée et Bouclier donne rendez-vous demain

Pokémon Épée et Bouclier n’a pas oublié la deuxième partie de son pass d’extension et l’on devrait en voir plus demain lors d’un stream.

Pokémon part déjà à la neige

On devrait en savoir plus sur le DLC Les terres enneigées de la Couronne demain à 15h, heure française sur la chaîne officielle Youtube. On suppose que de nombreux joueurs ayant déjà payé le pass seront très curieux de voir ce stream après une première extension assez décevante. Mais il est vrai que cette deuxième campagne a toujours semblé plus intéressante.

On rappelle qu’elle devrait proposer une nouvelle zone, le retour de nombreux Pokémon dont des légendaires et même un nouveau mode co-op. On devrait également avoir la date de sortie de ce dlc pour l’instant prévu à « l’automne 2020 ».

Pokémon Épée et Bouclier est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.