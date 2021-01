Pokémon Diamant et Perle : Un remake annoncé le mois prochain sur Switch ?

Alors que New Pokémon Snap a dévoilé hier sa date de sortie et que l’on attend toujours de savoir quand se lancera Pokémon Unite, un autre jeu de la célèbre franchise japonaise pourrait bien arriver cette année sur Switch. Selon Centro Pokémon, le remake de Pokémon Diamant et Perle, qui fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, sera annoncé le mois prochain sur la plateforme de Nintendo.

Sortie prévue en novembre 2021 ?

Même s’il convient de prendre ces informations avec d’énormes pincettes puisqu’elles ne sont pas officielles, le site espagnol affirme également dans son article que, d’après des sources proches de The Pokémon Company, cette version modernisée du titre commercialisé sur DS en 2007 en Europe reviendra au système de captures classique de la série, contrairement à ce qu’avait proposé l’épisode Let’s Go Pikachu/Évoli en 2018.

Les espagnols ont également remarqué que le nom de domaine pour le site « http://diamondpearl.pokemon.com/ » donnait une erreur 403 lorsqu’on tentait d’y accéder. Cela veut dire que le site existe mais qu’il n’est pas accessible au public. Il a depuis été mis hors ligne. Notez aussi que, selon GamesRadar+ et Nintendo Life, l’annonce officielle devrait avoir lieu le 27 février, jour du 25ème anniversaire de la licence Pokémon, et que ce remake pourrait sortir en fin d’année, en novembre 2021.

Rendez-vous dans les semaines à venir pour savoir si tout cela est vrai ou pas.