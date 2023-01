Pokémon Écarlate et Violet : Le prochain gros patch sera mis en ligne fin février

Les deux derniers opus de la série Pokémon ont beau avoir vendu des millions d’exemplaires, personne ne peut nier le fait que leur lancement a été sujet à quelques controverses. Pokémon Écarlate et Violet font preuve de grosses difficultés techniques qui peuvent nuire à l’expérience, et les premières mises à jour n’ont pu régler que quelques bugs. Une autre update majeure est cependant en route pour les deux jeux, même s’il faudra encore attendre quelques semaines.

Une nouvelle fonctionnalité au programme

Dans un nouveau communiqué de presse publié par The Pokémon Company, on apprend qu’une mise à jour 1.20 pour Pokémon Écarlate et Violet est en chemin. Le seul hic, c’est que pour l’instant, elle n’est prévue que pour la fin du mois de février, ce qui est tout de même une sacrée attente pour les joueurs et joueuses qui expérimentent des soucis techniques gênants.

De plus, on ignore pour le moment ce que cette update viendra corriger préciser. On sait seulement qu’elle corrigera des bugs et qu’elle ajoutera une nouvelle fonctionnalité, qui est encore inconnue. Mais des détails à propos de cette mise à jour devraient bientôt être partagés.

Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter tous nos guides et astuces sur ces deux épisodes.