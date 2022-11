Pokémon Écarlate et Violet explosent tous les records de ventes pour le lancement d’une exclusivité console

C’était à prévoir, Pokémon Écarlate et Violet fait un carton, mais on ne s’attendait pas à ce qu’il démarre aussi fort. Nintendo et The Pokemon Compagny peuvent se frotter les mains car les ventes en à peine trois jours sont pharamineuses. God of War Ragnarök et ses 5 millions d’exemplaires vendus peuvent se rhabiller.

Un record pour la Switch, pour Nintendo, mais aussi pour une exclusivité console

Malgré les critiques et le déluge de bugs et de glitchs sur la toile montrant l’aspect technique désastreux du jeu, Pokémon Écarlate et Violet explosent tous les records avec 10 millions d’exemplaires vendus en à peine trois jours. On ne va pas y aller par quatre chemin, il s’agit d’une performance commercial exceptionnelle dans l’industrie puisqu’il s’agit du meilleur lancement pour un jeu Nintendo Switch, du meilleur lancement pour un jeu Pokémon, le meilleur lancement pour un jeu Nintendo tout court, et enfin le plus gros lancement pour une exclusivité console (toutes plateformes confondues).

Cela inclut évidemment les exemplaires physiques et numériques des deux versions. Rien qu’au Japon, Pokémon Écarlate et Violet se sont écoulés à 4 millions d’exemplaires. Pour voir à quel point il s’agit d’une prouesse, elle dépasse celle de Splatoon 3 et son lancement canon à 3,45 millions d’exemplaires dans le même laps de temps.

Nintendo avait déjà indiqué qu’il s’agissait des opus Pokémon les plus précommandés, mais on constate aujourd’hui que l’exploit est total. Et pourtant les critiques ne sont pas toujours tendres avec lui même si une grande majorité de joueurs s’accordent à dire qu’il est bourré de bonnes idées et qu’il s’agit d’une très bonne expérience en dehors des soucis techniques qui restent tout de même très importants. Encore une fois, la licence prouve que la mansuétude des fans et son statut de franchise culte sont plus forts que tout. On peut tout de même mettre cette performance sur le compte de son passage en monde ouvert. Une première pour la série même Légendes Pokémon Arceus avait posé les premières fondations.

Certains trouveront injuste que ces titres fassent mieux qu’un God of War Ragnarok et ses 5 millions d’exemplaires vendus en une semaine (lui même étant un lancement record pour une exclusivité PlayStation). Pokémon reste un mastodonte dans le domaine du divertissement et pas seulement dans le domaine du jeu vidéo, ce qui rend ce succès un peu amère tant on sait que The Pokemon Compagny pourrait mettre les moyens (et surtout prendre le temps) de faire mieux. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur ses qualités et ses défauts.

Nous avons également sorti de nombreux guides pour Pokémon Écarlate et Violet, nous vous renvoyons vers notre guide complet.