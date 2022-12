Pokémon Écarlate et Violet : Une mise à jour sera déployée demain, Nintendo prend au sérieux les retours

Pokémon Écarlate et Violet ont beau établir de nouveaux records pour la licence avec des millions d’exemplaires déjà distribués, ils ne sont pas du tout à l’abri des critiques, loin de là. Depuis leur sortie, ces opus sont largement pointés du doigt suite aux nombreux problèmes techniques qu’ils font apparaître, allant même jusqu’à pousser certaines personnes à demander un remboursement. Si la technique des jeux Pokémon a toujours été discutable sur Switch, Nintendo entend cette fois-ci régler une partie des problèmes, même s’il ne faut pas s’attendre à des miracles.

Le début d’une vague de correctifs ?

C’est le constructeur lui-même qui nous prévient de l’arrivée d’une mise à jour prochaine pour ces jeux. Nintendo précise que la version 1.1.0 de Pokémon Écarlate et Violet sera déployée dès demain 2 décembre, et apportera des matchs classés au Stade de Combat, des corrections sur des soucis audios ainsi que d’autres modifications censées améliorer l’expérience.

Rien de très majeur à première vue, mais une fois n’est pas coutume, Nintendo dit entendre les retours de la communauté et les prendre au sérieux :

« Nous sommes reconnaissants de voir que tant de personnes jouent à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et nous sommes également conscients que les joueurs et joueuses peuvent rencontrer des problèmes affectant les performances des jeux. Notre but a toujours été de fournir une expérience positive aux personnes jouant aux titres que nous proposons, et nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous prenons les retours des joueurs et des joueuses au sérieux et continueront d’œuvrer à l’amélioration des jeux. »

Faut-il encore que cela aboutisse à des mises à jour qui pourront vraiment corriger les plus gros problèmes techniques du jeu, mais rien n’est assuré.

Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consultez tous nos guides et astuces sur ces deux épisodes.