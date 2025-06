PlayStation veut nous sensibiliser aux réalités climatiques dans Climate Station, disponible gratuitement sur PS5 et PSVR2

Un coup d’œil sur notre passé et notre avenir

Climate Station n’est pas vraiment une application, ni même un jeu. Sony Interactive Entertainment le présente comme un condensé de recherches scientifiques sur le climat en une expérience interactive, gratuite et immersive. Une sorte de portail de données vérifiées et sourcées pour comprendre le réchauffement climatique, ses enjeux, ses raisons mais aussi ses potentielles conséquences à plus ou moins long terme en fonction des actions entreprises (ou non).

La fiche officielle de cette expérience indique que nous aurons pour cela droit à plus de 90 minutes de contenu interactif raconté par Laura Tobin, défenseuse de la cause climatique. Plusieurs thèmes sont notamment évoqués comme la montée des eaux, les changements de température ou encore les potentiels futurs de notre climat, le tout compilé à partir de données officielles émanant de la NASA, de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) et de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ou GIEC chez nous.

Pour étayer ces propos et les expliquer au grand public, plusieurs scientifiques ont été contributeurs sur le projet dont particulièrement les scientifiques du département météorologique de l’université de Reading, Berkeley Earth et l’alliance « Playing for the Planet » dans le cadre de l’initiative des Nations Unies à laquelle Sony Interactive Entertainment s’est associée.

Climate Station vous permet d’explorer trois modes différents :

Année météorologique (prenant la forme d’une vidéo image par image du changement planétaire) avec la possibilité de visualiser l’histoire de notre climat et son évolution durant une année de notre planète, ou bien en suivant le climat d’un lieu choisi sur Terre en découvrant son évolution dans l’avenir.

(prenant la forme d’une vidéo image par image du changement planétaire) avec la possibilité de visualiser l’histoire de notre climat et son évolution durant une année de notre planète, ou bien en suivant le climat d’un lieu choisi sur Terre en découvrant son évolution dans l’avenir. Observations (les faits à l’heure actuelle), avec un recueil scientifique très pointu de 1901 à aujourd’hui.

(les faits à l’heure actuelle), avec un recueil scientifique très pointu de 1901 à aujourd’hui. Projections (ce qui pourrait arriver selon cinq scenarii distincts) grâce à des dioramas recréant les effets physiques du changement climatique, toujours plus immersif sur PS VR2 avec la possibilité de bouger vous-même la planète de vos mains.

La Bibliothèque vous permettra également de retrouver plus de 90 minutes de contenus multimédia au total et 34 explications uniques pour démystifier la science en expliquant les modèles utilisés par les scientifiques pour comprendre nos climats futurs.

Que vous l’utilisiez pour vous ouvrir de nouveaux horizons de compréhension ou d’engagement, ou bien pour l’utiliser dans une optique d’éducation interactive, vous aurez la possibilité de découvrir une piste musicale conçue à partir des sons de la Terre dans une expérience musicale évolutive mixée en Dolby Atmos et alimentée par l’Audio 3D.

Pour rappel, Climate Station est disponible gratuitement sur PlayStation 5 et est compatible avec le PlayStation VR2.