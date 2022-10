Accueil » Actualités » PlayStation : Plusieurs jeux PS5 et PC en fuite avec Twisted Metal et Death Stranding 2 ?

Une rumeur a commencé à circuler il y a peu concernant l’arrivée potentielle d’un remaster PS5 pour Horizon Zero Dawn, qui aurait été en réalité découvert via un listing en provenance de chez PlayStation. Gematsu a pu mettre la main sur ce document, mais a choisi de ne pas le diffuser. Tom Henderson a aussi vu ce document, qui est le même apparu sur 4chan hier, avant que l’information soit relayée par le site de l’insider. On se méfiera forcément de 4chan en tant que source, mais Henderson indique que ce document indique que ce dernier circule beaucoup entre les journalistes et insiders pour corroborer certaines autres rumeurs. On prend donc des pincettes, et on regarde tout cela.

Un bout du planning 2023 de la PS5 ?

Sur ce document, on peut voir qu’il est question de plusieurs jeux, parfois indiqués avec des noms de codes. C’est le cas du prochain jeu de Kojima Productions, appelé ici Ocean, et qui serait un open-world à destination de la PS5. On comprend aisément qu’il s’agit en réalité de Death Stranding 2, qui ne trompe personne sous ce pseudonyme.

On remarquera aussi la présence d’un certain Redstar, décrit comme un jeu multijoueur avec des affrontements de véhicules. Là encore, il ne faut pas aller chercher bien loin pour comprendre qu’il pourrait s’agir d’un nouveau Twisted Metal, étant donné que plusieurs rumeurs indiquent également le retour de la série en 2023. Le document mentionne que Lucid Games serait à la barre du projet, mais si l’on en croit les derniers bruits de couloir, le studio aurait été écarté depuis un moment.

Parmi les autres titres à noter, on peut voir deux survivals-horror avec Bates de Basilic Moon et Heartbreak de Firesprite, tous les deux prévus sur PC et PS5. London Studio serait en train de travailler sur un jeu service nommé en interne Camdem, tandis que Sumo Digital opérerait sur Carbon, un jeu multijoueur en monde ouvert.

Pour le moment, il est impossible de vérifier l’authenticité de documents, ce qui veut dire qu’on ne tirera pas de conclusions hâtives. Avec les informations listées, on peut aussi envisager le fait que même s’il est vrai, ce document pourrait être caduque et dater de plusieurs mois. On reste donc prudents, en attendant d’autres éclaircissements.