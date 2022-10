Horizon Zero Dawn : Un remake ou remaster serait en préparation pour la PS5

C’est la rumeur un peu folle de ce début de semaine : Horizon Zero Dawn pourrait bien profiter d’une nouvelle version améliorée et pensée pour la PlayStation 5. Un remaster ou remake serait actuellement en préparation avec des améliorations graphiques mais aussi avec d’autres nouveautés. Une rumeur qui risque de faire grincer des dents tant le jeu est récent, mais qui semble bel et bien réelle.

Avec l’arrivée du multijoueur

Il y a quelques semaines, Sony nous a sorti un remake du premier The Last of Us. Une nouvelle itération qui a fait couler beaucoup d’encre, puisque beaucoup de joueurs et de joueuses ont vivement critiqué le prix de 80€ pour un titre qui était sorti il y a moins de dix ans, et qui était déjà magnifique à l’époque. Mais le constructeur japonais à d’autres cartouches en réserve.

La rumeur a d’abord été lancée par le site Mp1st qui affirme avoir une source proche du studio et qui explique qu’un remake ou remaster de Horizon Zero Dawn serait en préparation pour la PlayStation 5. Selon la source, cette nouvelle édition présenterait un système d’éclairage amélioré avec occlusion ambiante, des textures révisées, de meilleures animations, différents modes graphiques avec la présence du VRR et de nouveaux modèles de personnages pour correspondre aux standards de sa suite, Horizon Forbidden West. Le site explique que la source n’a pas précisé s’il s’agissait d’un simple remaster ou d’un vrai remake construit à partir de zéro.

Les améliorations ne seraient pas uniquement graphiques puisque toujours selon ladite source, ce remake/remaster introduirait une flopée de nouvelles options d’accessibilité, comme on a pu le voir dans les dernières productions PlayStation. Les mécaniques de gameplay seront aussi légèrement bonifiées mais sans changement majeur, uniquement de légères améliorations qui concerne le confort de jeu que l’on a pu voir dans le second épisode.

Par ailleurs, Mp1st précise que d’autres sources proches du projet aurait confirmé les dires de la première, en affirmant que tout cela est vrai. Les bruits de couloir concernant un jeu multijoueur ont aussi été relancés, avec un titre jouable en ligne qui sortirait sur PC et PS5. On n’en sait pas plus, mais cela permet de renforcer encore un peu plus les rumeurs d’un standalone multijoueur qui persistent depuis 2020.

Une rumeur tout à fait plausible

Si habituellement on aurait tendance à mettre en garde sur ce genre de rumeurs qui débarquent un peu de nulle part, tout porte à croire que celle-ci est vraie. Déjà parce que les bruits de couloir autour d’un titre multijoueur ne datent pas d’hier et circulent depuis quelques années, bien avant la confirmation du second volet, mais aussi parce que d’autres sites de confiance ont corroboré la même information.

C’est le cas du sérieux média VGC (derrière de nombreux scoops avérés) qui affirme disposer également de plusieurs sources qui vont dans ce sens. Selon eux, il y aurait bien une nouvelle version de Horizon Zero Dawn actuellement en développement pour la nouvelle génération et confirme les améliorations attendues et listées plus haut.

VGC en profite pour rappeler qu’ils avaient eux aussi entendu parler d’un jeu multijoueur et qu’ils en avaient parlé l’année passée. Rappelons que VGC avait visé juste à de nombreuses reprises concernant la licence Horizon. Notons aussi que ces derniers avaient évoqué des plans autour d’un troisième épisode et qu’il y aurait dû y avoir de la coopération dans Forbidden West, avant que cette fonctionnalité ne soit écartée pour possiblement l’intégrer soit dans le futur volet, soit dans ce fameux titre multijoueur.

Bref, tout porte à croire que ces rumeurs sont vraies, tant les sources se multiplient et se rejoignent. On imagine que cela fera beaucoup réagir internet, qui se demandera si ce remaster/remake était une réelle nécessité, quelques années seulement après son lancement sur PlayStation 4. Avec The Last of Us Part I vendu au prix fort, on imagine que tout est possible. Rappelons que Horizon Zero Dawn est sorti en 2017 sur PS4 puis en 2020 sur PC. On imagine que c’est pour appréhender un nouveau public qui voudrait découvrir la franchise sur nouvelle génération ou qui débarquera après la future série TV.