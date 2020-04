PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Avril 2020

Comme tous les mois, Sony propose de nouveaux jeux aux abonnés PlayStation Plus. Deux sur PlayStation 4, depuis un petit moment et après Shadow of the Colossus et Sonic Forces en mars, voyons un peu ce qui arrive pour le mois d’avril.

Présentation du PS Plus avril 2020

En avril, les joueurs abonnés pourront télécharger deux nouveaux jeux. On y retrouve ainsi Uncharted 4: A Thief’s End, qui vient clôturer les aventures de Nathan Drake. Un jeu d’action/aventure qui fait partie des incontournables de la console. Cela tombe bien puisqu’en janvier dernier, Sony nous avait proposé la compilation Uncharted avec les trois premiers opus.

L’autre titre, c’est DiRT Rally 2.0. Un jeu de course qui s’axe sur la simulation de rallycross. Chapeauté par le studio Codemasters, il s’axe très particulièrement pour les amateurs de la discipline. On vous propose une rapide présentation dans cette vidéo. Et quand les jeux seront-ils disponibles ? Ils arriveront le mardi 7 avril dans la journée.