PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Janvier 2020

C’est une habitude sur le site désormais : tous les mois on vous présente les jeux qui sont inclus dans l’abonnement PlayStation Plus. Après Titanfall et Monster Energy Supercross en décembre, c’est donc tout naturellement que l’on vous propose une vidéo de présentation sur les jeux de janvier 2020. Alors, est-ce que l’on est gâté pour cette nouvelle année ?

Présentation du PS Plus janvier 2020

 

Les abonnés PlayStation Plus pourront ainsi télécharger deux nouveaux jeux le 7 janvier 2020 : Uncharted The Nathan Drake Collection et Goat Simulator. Le premier est une compilation qui regroupe les trois premiers jeux Uncharted avec des graphismes retravaillés tandis que le second est un simulateur de chèvre complètement timbré.

Certains auront sans doute préféré des jeux plus récents, surtout que nous sommes nombreux à déjà avoir saigné la trilogie de Nathan Drake. Cela n’empêche que pour les nouveaux venus, c’est une bonne pioche pour s’essayer à la série de jeux d’action/aventure de Naughty Dog. Et vous, qu’en pensez-vous ?