PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Juillet 2020

Vous en avez l’habitude maintenant : chaque mois nous avons de nouveaux jeux qui intègrent le PlayStation Plus et on a coutume de vous les présenter brièvement en vidéo. Après Star Wars Battlefront II et Call of Duty WWII en juin, voyons ce qui nous attend en juillet.

Présentation du PS Plus juillet 2020

Les joueurs pourront profiter d’un mois assez conséquent, notamment en raison de la célébration du dixième anniversaire du PlayStation Plus. Ce seront donc trois jeux qui seront proposés, avec Rise of the Tomb Raider dans son édition 20ème anniversaire, la simulation de basketball NBA 2K20 ainsi que le FMV Erica. Si vous voulez en savoir davantage, on vous présente tout cela dans cette vidéo.