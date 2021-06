Phil Spencer pense que les rachats de studios sont quelque chose de sain pour l’industrie

On a beaucoup parlé des rachats de Microsoft suite à l’acquisition de Bethesda et ses studios par le constructeur américain, mais cette semaine, Sony a annoncé avoir mis la main sur le studio Housemarque (Returnal), en plus de laisser entendre que Bluepoint Games serait le prochain à rejoindre les PlayStation Studios. Face à cette situation où les rachats font de plus en plus de bruit au sein de l’industrie, Phil Spencer de Microsoft s’est entretenu sur le sujet avec IGN à l’occasion d’un interview.

Un avis sur les rachats et le manque de jeux familiaux chez Microsoft

Dans les déclarations que l’on peut retenir de la part du boss de Xbox, on note celle où l’intéressé donne son avis sur le fait de savoir si oui ou non les rachats sont une bonne chose pour l’industrie :

« Parfois je vois le débat dans l’industrie à propos de « est-ce que c’est une bonne ou une mauvaise chose ? » Et j’ai vu Sony qui vient juste d’annoncer des acquisitions – en félicitant ces équipes à ce propos – et je comprend les sentiments de certains dans la communauté sur ce qui pourrait être une bonne ou une mauvaise chose lorsqu’une acquisition arrive. Mais il y a une chose que j’aimerais mettre en avant, c’est que démarrer un nouveau studio, démarrer n’importe quel petit business, honnêtement, c’est une choix très risqué, et démarrer un studio de jeux vidéo l’est encore plus. […] Je ne veux pas dire que chaque équipe doit finir par vendre son studio, mais je pense que c’est une part naturelle et saine de notre industrie »

Il est vrai que le monde du jeu vidéo ne fait pas de cadeaux aux développeurs indépendants, et l’aide apportée par un constructeur sur un projet est considérable, aussi bien dans les moyens financiers apportés, que dans les moyens humains, en plus de souligner la valeur d’un studio. N’oublions pas cependant que ces rachats peuvent parfois se transformer en mauvaises expériences et amener à la fermeture de studios, histoire de nuancer un peu plus ses propos.

Il s’est aussi exprimé sur le lineup de Microsoft et sur le type de jeu qu’il aimerait voir et qui manquerait au portfolio de la marque :

« Quand je regarde le portfolio, je pense toujours qu’il y a une opportunité pour nous avec, je dirais plus de jeux familiaux. Quand je pense à propos de la diversité géographique de nos studios first-party, je pense qu’il y a encore du travail à faire ici. »

On pense évidemment tout de suite aux studios japonais après un telle déclaration, et le fait que Spencer s’intéresse à ce marché n’est pas un secret.