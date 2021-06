Bluepoint Games serait visiblement aussi concerné par un rachat de la part de Sony

Sony se montre décidément bien agressif du côté des rachats aujourd’hui. Alors que le constructeur voulait annoncer en grande pompe l’acquisition de Housemarque, le studio derrière Returnal, une petite erreur s’est glissée chez PlayStation Japan, repéré par @Nibellion sur Twitter, toujours à l’affût. Et c’est Bluepoint Games qui est concerné par cette bourde.

..so apparently PlayStation Japan uploaded the wrong image with their first tweet on Housemarque's acquisition, and it actually mentions a Bluepoint acquisition pic.twitter.com/yQBHtLbG5c

— Nibel (@Nibellion) June 29, 2021