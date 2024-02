Xbox dévoile sa stratégie, 4 jeux arrivent passent multiplateforme (PS5/Switch, hardware next-gen, Diablo IV Game Pass… )

4 jeux et c’est tout

Phil Spencer commence par sous-entendre de manière très appuyé que si Xbox avait bien prévu de parler de tout cela, les rumeurs de ces derniers jours ont tout de même bien bousculé la stratégie de communication initiale du groupe. Mais il peut désormais affirmer que oui, certaines exclusivités Xbox vont arriver sur d’autres plateformes. 4, tout précisément. Lesquels ? Spencer ne veut pas le révéler car chaque équipe fera sa propre annonce d’ici peu de temps (sans doute dans un Nintendo Direct pour certains). On peut en tout cas parier que la plupart arriveront sur PS5, et probablement sur Switch.

Ce qui est certain, c’est que Starfield et Indiana Jones ne font pas partie de cette liste. Ces jeux ont tous plus d’un an d’existence, et si Spencer ne veut pas en dire plus, The Verge affirme qu’il s’agit de Hi-Fi Rush, Grounded, Pentiment et Sea of Thieves. Ce qui correspond à la description donnée par le boss de Xbox, qui parle de jeux qui sont soient portés par une communauté, soit des nouvelles licences qui ont déjà atteint un plafond de verre sur PC et sur Xbox, et qui ne se vendent plus tellement aujourd’hui :

« Aujourd’hui il n’y a vraiment que deux choix possibles sur comment trouver une croissance pour l’industrie. Est-ce que vous vous dîtes que vous avez un nombre fixe de joueurs, les joueurs que l’on a aujourd’hui, et qu’il faut trouver de nouveaux moyens pour monétiser les jeux via ces joueurs pour avoir plus d’argent ? Ou est-ce que vous étendez le business que vous avez en cherchant de nouveaux joueurs en les ajoutant à la base de joueurs que vous avez déjà ? »

Spencer veut bien faire passer le message qui consiste à dire que ces portages n’endommagent pas la marque Xbox étant donné qu’ils sont disponibles depuis un moment et que peu d’entre eux sont considérés comme des vrais system sellers. L’autre message que l’on veut nous faire passer, c’est qu’il ne s’agit là que de ces 4 jeux, et c’est tout pour le moment. Pas plus, comme il l’a précisé chez The Verge :

« Je ne pense pas que nous devrions, en tant qu’industrie, exclure qu’un jeu soit distribué sur une autre plateforme. Nous nous concentrons sur ces quatre jeux et apprenons de l’expérience. Mais je ne veux pas créer de fausses attentes pour les utilisateurs des autres plateformes, qui diraient qu’il s’agit là des quatre premiers avant que le que tout le reste arrive, ce n’est pas le plan aujourd’hui. Je ne veux pas non plus induire les clients en erreur sur ces autres plateformes. Nous lançons ces quatre jeux et nous en sommes ravis. Nous sommes enthousiasmés par cette annonce et tout le reste, mais nous verrons ce qui se passera pour notre entreprise. »

Un test donc, qui n’est pas le signe d’un grand changement pour l’entreprise et qui montre qu’il ne faut pas nécessairement y voir le signal de l’arrivée d’autres jeux Xbox sur les autres plateformes.

Le Game Pass reste sur Xbox, avec Diablo IV

Le reste de la stratégie de Xbox ne change pas. Matt Booty le rappelle en déclarant que les jeux développés par les Xbox Game Studios arriveront bien en premier sur Xbox, mais aussi sur le Game Pass, et que cet abonnement sera uniquement disponible sur ces consoles. Pas de Game Pass sur Switch ou PlayStation donc.

Et justement, en parlant du Game Pass, Sarah Bond a profité de ce podcast pour annoncer que les jeux Activision-Blizzard vont enfin rejoindre le catalogue. Cela se fera d’abord par l’inclusion de Diablo IV, qui arrivera dans l’abonnement dès le 28 mars prochain. Aucune date n’est donnée pour aucune autre licence, mais cet ajout majeur devrait lancer le coup d’envoi.

Cette annonce a éclipsé un autre détail important, à savoir celui du nombre d’abonnés au Xbox Game Pass. Les chiffres à propos du service n’étaient plus donnés depuis plusieurs trimestres, mais on a enfin la confirmation que l’abonnement peut compter sur 34 millions d’abonnés. Soit une hausse de 9 millions en deux ans.

Le mot de Spencer sur les licenciements

Toujours dans le but de montrer que Xbox se livre ici à un vrai déballage de vérité et de transparence (même si tout est bien calculé à l’avance et que tout cela semble un peu surjoué), Spencer a adressé un mot sur les récents licenciements chez Xbox, en essayant de justifier tant bien que mal la chose :

« C’est une année incroyable – il y a eu des jeux qui résisteront au passage du temps et dont les gens parleront encore dans dix ans – mais c’est une industrie qui n’a pas vraiment eu de croissance. Et que se passe-t-il lorsqu’une industrie n’effectue pas de croissance ? Vous en arrivez à des licenciements, ce que l’on a eu. Nous avons eu nos propres décisions difficiles à prendre pour bâtir un business stable pour nous-mêmes, mais en aucun cas nous sommes les seuls dans ce cas […] mais si nous n’arrivons pas à avoir une croissance, l’industrie sera en difficulté. »

Xbox a pourtant démontré un trimestre record grâce à l’inclusion d’Activision-Blizzard-King dans ses comptes, ce qui devrait donc être considéré comme une croissance. Mais on suppose qu’il est question de marge, et comme Sony ou à peu près toutes les autres entreprises du monde, il en faut toujours plus pour rassurer les actionnaires.

Des nouvelles consoles présentées en fin d’année ?

Vous l’aurez donc compris, il n’est pas question pour Xbox de trop changer ses habitudes pour le moment, et encore moins de quitter le monde des constructeurs de consoles. Et pour cause, Sarah Bond nous informe que Xbox partagera des informations sur ses nouveautés hardware d’ici la fin de l’année :

« Il y a de choses importantes qui arrivent côté hardware que nous allons partager en fin d’année, et nous sommes aussi investis sur notre feuille de route concernant la prochaine génération. Et ce sur quoi nous nous concentrons vraiment ici, c’est de présenter le plus grand bond technique que vous n’ayez jamais vu dans une génération de consoles, ce qui sera bénéfique aux joueurs, ainsi que pour les créateurs et leur vision. »

Deux options potentielles semblent donc se profiler pour Xbox parle de hardware si tôt (car ça ne sera pas pour la nouvelle génération). La première consisterait à dévoiler une console de mi-génération, comme la Xbox One X. La seconde option, plus crédible, consisterait en une console portable comme le Steam Deck, dont les copies se multiplient. Avec le xCloud et le Game Pass, Xbox aurait de bonnes cartes en mains pour tenter d’envahir ce marché. Réponse d’ici quelques mois.

D’ici là, vous pouvez consulter le podcast dans son intégralité juste en dessous.