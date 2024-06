Perfect Dark revient sur Switch avec le Nintendo Switch Online, en plus de trois autres jeux

Quatre grandes sagas au programme du Nintendo Switch Online

Ce sont d’abord deux jeux Game Boy Advance qui viennent enrichir le service, avec deux licences cultes qui ont beaucoup fait parler d’elles durant ce Nintendo Direct. On retrouve The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords, qui autorisait les sessions en coopération, ainsi que Metroid Zero Mission, remake du premier épisode de la saga.

Les deux autres titres parleront davantage aux possesseurs de la Nintendo 64 et aux amateurs de FPS puisque Turok: Dinosaur Hunter fait son grand retour. Mais la grande annonce que Nintendo nous réservait était celle du retour de Perfect Dark, dans sa version d’origine.

On a du mal à croire que le timing est tout à fait innocent ici lorsque l’on sait qu’il y a quelques jours, Microsoft a enfin donné des nouvelles du prochain épisode de cette licence, que l’on pensait être en difficulté. Si l’attente pour ce nouvel opus promet d’être encore un peu longue, on peut désormais rejouer à la licence sur Switch grâce à ce portage, du moins si l’on est abonnés au Pack additionnel du Nintendo Switch Online.