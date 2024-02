Peach pourra aussi se déguiser en sirène, en voleuse et même en super-héroïne dans Princess Peach: Showtime!

La garde-robe de la princesse continue de s’agrandir

Pour la Saint-Valentin, Peach s’est mis sur son 31. Dans son aventure solo, la princesse pourra revêtir plein de costumes lui donnant accès à différents pouvoirs, et pourra aussi bien passer du look de ninja à celui d’enquêtrice en herbe. Mais elle avait encore d’autres tenues à nous présenter, comme son costume de patineuse pour se déplacer sur la glace, celui de sirène pour évoluer sous l’eau, celui de voleuse pour se hisser sur les plateformes les plus élevées, et enfin celui de super-héroïne, afin de faire face aux menaces les plus dangereuses qui viendront envahir la scène. Une large panoplie qui devrait permettre au gameplay de se renouveler fréquemment.

Princess Peach: Showtime! sortira le le 22 mars 2024 en exclusivité sur Switch.