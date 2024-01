Plutôt Peach ninja ou Peach western ?

Outre les tenues d’épéiste, de détective, de pâtissière et de kung-fu qui avaient déjà été dévoilées au cours du Nintendo Direct de septembre 2023, cette vidéo nous donne surtout l’opportunité d’en découvrir deux inédites, celles de ninja et de cowgirl (traduit western dans la version française à priori). La première permettra par exemple à l’héroïne de fondre sur ses ennemis par surprise tandis que la seconde lui sera utile pour les envoyer valser à l’aide de son lasso.

Pour rappel, dans ce jeu d’aventure et de plateformes en 2.5D, chaque costume octroie à la princesse des capacités uniques. Il faudra donc faire appel à chaque fois à la transformation la plus adéquate pour progresser à travers les différentes scènes et, ainsi, lui offrir la possibilité de sauver le théâtre des méfaits de Syrah et de sa Grappe maléfique.

Princess Peach: Showtime! sera disponible le 22 mars prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch.