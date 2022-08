Corsair : Le tout nouvel ordinateur portable Corsair Voyager a1600 AMD est disponible

On connaît le constructeur Corsair comme étant l’un des leaders sur le marché des accessoires, mais on lui doit aussi des appareils et des machines haut de gamme qui n’ont rien à envier aux concurrents. On a récemment pu découvrir que la marque était en train de préparer l’arrivée de son tout nouvel ordinateur portable surpuissant (son tout premier), le Corsair Voyager a1600 AMD, et le constructeur nous apprend aujourd’hui que cette machine est maintenant disponible à l’achat sur son site officiel.

Un PC portable parfait pour le gaming

Si vous voulez vous procurer le Corsair Voyager, vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site officiel de Corsair pour trouver la liste des différents revendeurs pour ce PC portable.

Evidemment, ce PC portable est avant tout adressé à celles et ceux qui veulent profiter d’une machine taillée pour le jeu vidéo et le streaming. Avec son processeur à 8 cœurs et 16 threads AMD Ryzen 9 6900HS et sa carte graphique mobile AMD Radeon RX 6800M, le Corsair Voyager a1600 AMD vous permettra de jouer à n’importe quel jeu du moment avec les paramètres les plus élevés, que ce soit un Marvel’s Spider-Man Remastered ou un God of War.

Et lorsque l’on dit qu’il est taillé pour le streaming, c’est parce qu’il embarque de nombreux raccourcis à utiliser en synergie avec le logiciel Elgato Stream. Il est aussi équipé d’une webcam full HD 1080p avec 30 images par seconde, et un micro avec annulation du bruit ambiant. Naturellement, tout cela a un prix, entre 3 299,99€ et 3 699,99€ selon les versions. Voici les caractéristiques techniques du Corsair Voyager a1600 AMD :

Modèle CN-9000003

Processeur : AMD Ryzen 7 6800HS 8 cœurs/16 threads 4,4 GHz+

: AMD Ryzen 7 6800HS 8 cœurs/16 threads 4,4 GHz+ Carte graphique : Radeon RX 6800M

: Radeon RX 6800M Affichage : 16 pouces, 16:10, 2 560 x 1 600, 240 Hz

: 16 pouces, 16:10, 2 560 x 1 600, 240 Hz Switch Integrated MUX

Mémoire : 2 mémoires SO-DIMM DDR5 CORSAIR VENGEANCE 8 Go

: 2 mémoires SO-DIMM DDR5 CORSAIR VENGEANCE 8 Go Stockage : SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 1 To

: SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 1 To Clavier : Pleine taille, switchs mécaniques CHERRY MX Ultra-Low Profile (avec une membrane pour des touches mi-hauteur)

: Pleine taille, switchs mécaniques CHERRY MX Ultra-Low Profile (avec une membrane pour des touches mi-hauteur) Webcam : 1080p30

: 1080p30 Touches S-key : Dix touches de raccourcis Stream Deck, plus commandes avec les flèches

: Dix touches de raccourcis Stream Deck, plus commandes avec les flèches Ports : 2 ports USB 4.0 compatibles Thunderbolt 3, 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 port USB 3.2 Gen1 Type-A, lecteur de cartes SDXC 7.0, prise audio combinée 3,5 mm

: 2 ports USB 4.0 compatibles Thunderbolt 3, 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 port USB 3.2 Gen1 Type-A, lecteur de cartes SDXC 7.0, prise audio combinée 3,5 mm Wi-Fi : 802.11ax (WiFi 6E) Dual Band Simultaneous

: 802.11ax (WiFi 6E) Dual Band Simultaneous Bluetooth 5.2

Système d’exploitation : Windows 11 Famille

: Windows 11 Famille Batterie : 6 410 mAh, 99 Wh

: 6 410 mAh, 99 Wh Dimensions et poids : 356 x 286,7 x 19,9 mm, 2,4 kg

Modèle CN-9000004