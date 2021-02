Pathfinder: Wrath of the Righteous nous montre un nouveau trailer de gameplay pour sa bêta

Fort d’un Kickstarter réussi haut la main, avec des objectifs largement dépassés, Pathfinder: Wrath of the Righteous continue son chemin vers sa sortie officielle avec l’arrivée d’une première bêta, disponible pour ceux ayant participé au financement du titre.

La bêta détaille son contenu

Owlcat Games présente également un nouveau trailer de gameplay pour son CRPG, avec un focus sur les combats de cet épisode, qui pourront être effectués en temps réel ou au tour par tour. La bêta est d’ores et déjà disponible pour ceux qui ont œuvré au Kickstarter, avec le prologue du jeu et les trois premiers chapitres, de quoi avoir un avant-goût conséquent du jeu.

Cette bêta permet également de découvrir de nouvelles classes, comme le Prêtre de guerre, le Chasseur et le Scalde, la race des Oréades, des romances en plus et un compagnon répondant au nom de Woljif Jefto. Le studio précise qu’une deuxième bêta arrivera durant le printemps.

En attendant, une quête communautaire a commencé, et permet aux fans de découvrir une histoire dont ils peuvent changer le cours en allant voter sur le site du studio.

Pathfinder: Wrath of the Righteous sera disponible sur Mac et PC (Steam, GOG) dès cet été. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu pour en apprendre plus sur le jeu.