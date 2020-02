Pathfinder : Wrath of the Righteous une campagne Kickstarter qui démarre bien

Deuxième jeu du studio Owlcat Games, Pathfinder : Wrath of the Righteous est considéré comme une suite non directe par rapport aux événements de leur premier jeu : Pathfinder : Kingmaker.

Ange ou démon ?

L’histoire se déroule dans un monde ravagé par les démons depuis qu’un érudit a eu la malencontreuse idée d’ouvrir une brèche reliant son monde à celui des menaçantes créatures. Une guerre s’en est donc suivie et cela va être au joueur de faire la différence afin de rétablir un peu d’ordre dans un monde rongé par le chaos.

Au cours de cette campagne, il sera possible de choisir entre 10 races et 21 classes avec 5 archétypes différents pour chacune d’entre-elles, à noter que ces nombres sont sujets à des modifications selon les paliers atteints pendant la campagne Kickstarter. On retrouve bien sûr quelques règles basiques du CRPG : une histoire non linéaire, une campagne de financement participatif, des compagnons à recruter, différentes romances possibles etc…

Cependant, pour se différencier des autres jeux du genre, Pathfinder : Wrath of the Righteous mise sur sa mécanique des « mythic paths », une sorte d’ascension qu’il sera possible de faire subir à son personnage. Celle-ci aura de lourdes répercussions durant la campagne du jeu, que ce soit au niveau de l’histoire, des relations avec nos compagnons, de nos capacités ou tout simplement de l’apparence de notre personnage. Le jeu devrait alors posséder une grande rejouabilité à sa sortie.

Au nombre de six, il sera possible de revêtir l’apparence d’une liche, de devenir un ange ou bien un démon, d’incarner un Aeon qui se bat pour préserver l’équilibre entre les différentes forces en oeuvre etc… Ce titre ne dépaysera donc pas les adeptes de la licence mais cherche également à élargir son public en visant des joueurs moins habitués au genre, grâce à l’intégration d’un tutoriel amélioré par rapport à leur premier titre.

Avec un but initial, atteint en moins de 24 heures, équivalant à 300 000 USD, une première estimation quant à sa date de sortie est fixée autour de juin 2021 sur Gog et Steam. Vous pouvez vous renseigner un peu plus en amont en consultant la page Kickstarter du titre.