Palworld sortira aussi sur les consoles Xbox, mais repousse sa sortie à 2023 avec un nouveau trailer

Vous attendez Pokémon Ecarlate et Violet, mais vous aimeriez aussi voir la formule être un peu plus bousculée ? Pocket Pair vous a entendu, et compte bien vous surprendre avec Palworld, un Pokémon-like pas tout à fait comme les autres qui prône aussi bien la violence cartoonesque que le grand n’importe quoi. Le jeu était présent lors de la conférence Xbox du Tokyo Game Show afin de nous donner quelques nouvelles, et sans surprise, le jeu ne sortira pas cette année.

Un presque-Pokémon sur Xbox

Pocket Pair avait laissé entendre que l’accès anticipé de Palworld pourrait arriver dès cette fin d’année. Mais finalement, Palworld ne sortira qu’en 2023, sans plus de précision sur la date de sortie pour l’instant. Jusqu’ici, le titre n’était confirmé que sur PC, mais Microsoft a annoncé que Palworld sortira aussi sur Xbox One et Xbox Series.

Malheureusement, ce nouveau trailer (encore une fois bien déjanté) n’est pas bien riche en images inédites, puisqu’il comporte seulement quelques séquences encore jamais vues, entrecoupées par d’autres en provenance des précédents trailers.

On imagine maintenant que Palworld fera surtout parler de lui durant l’année 2023, en espérant voir d’ici des séquences de gameplay qui nous expliquent un peu mieux le concept de ce jeu fourre-tout.