Dont une grosse grenouille en kimono

Afin de nous faire patienter, Palworld dévoile quatre nouveaux Pals lors du IGN x ID@Xbox. Cela fait peu, mais on imagine que le studio japonais n’est pas encore prêt à en montrer plus. Il y a quelques semaines, Pocket Pair avait annoncé l’arrivée de nouveaux Pals ainsi qu’une île inédite à explorer cet été. Le trailer diffusé lors de l’événement offre un premier aperçu de ces nouvelles créatures et de ce nouvel environnement, qui semble fortement inspiré du Japon avec ses cerisiers en fleurs. On imagine que les comparaisons avec Pokémon vont reprendre au niveau du design de ces Pals même si jusqu’à présent, il n’y a eu aucune action en justice contre le studio.

Il est également important de rappeler que la feuille de route de Palworld prévoit l’introduction prochaine d’un mode PVP, même si son déploiement prendra encore un peu de temps. De nouveaux boss de raid et des options supplémentaires pour développer sa base (ou ses bases) sont également à l’horizon.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.