Fin janvier, Palworld dépassait déjà les 19 millions de joueurs et enregistrait un record sur le Xbox Game Pass. Aujourd’hui, Pocketpair annonce avoir atteint la barre de 25 millions de joueurs à travers le monde. Le jeu cumul 15 millions de ventes sur Steam et 10 millions de joueurs sur PC. Pour la plateforme de Microsoft, bien que les détails précis sur la répartition entre les ventes dématérialisées et le nombre d’utilisateurs ayant accès au jeu via le Xbox Game Pass ne soient pas disponibles, on suppose que la part du service d’abonnement est significativement plus conséquente.

— Palworld (@Palworld_EN) February 22, 2024