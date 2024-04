Palworld : Le premier raid est disponible via une nouvelle mise à jour, avec un nouveau Pal à affronter

Un combat difficile en vue

Ce premier combat de boss a été dévoilé il y a un peu plus de deux semaines, mais sa date de sortie n’avait pas encore été précisé. Heureusement, plus besoin de l’attendre – du moins sur Steam) – puisque la version 0.2.0.6 du jeu est disponible, avec le nouveau Pal Bellanoir (qui rappelle un certain Pokémon) qui viendra trucider quelques-uns de vos Pals si vous n’êtes pas bien préparés à l’affronter. Si le combat n’est pas assez dur, vous pouvez même participer à une version « Extreme » qui rend le challenge encore plus difficile.

Cette mise à jour s’accompagne aussi de diverses résolutions de bugs ainsi que de quelques ajouts de confort, et des objets supplémentaires. Le patch note complet est à retrouver sur la page Steam du jeu.

La version Xbox aura aussi droit à sa update, mais à une date ultérieure qui n’a pas encore été précisée, même si cela devrait arriver assez rapidement. Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.