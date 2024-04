Les Schtroumpfs sont de retour avec L’épopée des rêves, un platformer 3D prévu plus tard cette année sur PC et consoles

Méfiez-vous du Schtroumpf qui dort

Grâce à ce tout premier trailer, nous pouvons nous rendre compte que les niveaux risquent d’être assez diversifiés et demanderont de la réflexion pour être accomplis. Chaque Schtroumpf possèdera son monde à lui, représenté par ses rêves les plus fous. Au programme, 12 niveaux répartis en 4 mondes oniriques et 16 mini-niveaux supplémentaires à compléter pour découvrir tous les secrets du village des Schtroumpfs.

L’une des forces de ce prochain opus inspiré de la licence de Peyo sera la possibilité de jouer en solo ou à deux (nous imaginons que cela se fera uniquement via de la coopération locale), pour rythmer davantage les parties. Le communiqué d’annonce promet des mondes merveilleux, des énigmes mystérieuses et des défis passionnants, pour contrecarrer les plans du vil Gargamel qui a encore frappé.

A vous donc de rassembler tout un tas d’orbes magiques pour réveiller tous les Schtroumpfs et redonner vie au village. Et pour la première fois, le jeu vous demandera de collectionner des patrons pour personnaliser votre personnage avec de tout nouveaux vêtements et ainsi débloquer de multiples surprises tout le long de cette épopée des rêves.

Le jeu est prévu pour cette fin d’année 2024 sur PC (via Epic Games Store, Steam, GOG et Microsoft Store), mais aussi consoles (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch). Les dernières adaptations des Schtroumpfs ayant été plutôt mitigées sur la partie ludique, on peut espérer que cet opus tente de redresser la barre, avec Ocellus Studio à la barre (Marsupilami : Le secret du Sarcophage). Alors faut-il s’attendre plutôt à un rêve éveillé ou plutôt à un cauchemar assuré ?