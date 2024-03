De gros studios indépendants se regroupent sous la bannière Triple-i Initiative, avec une conférence le 10 avril

Pour les gros jeux indés, ou presque indés

La The Triple-i Initiative sera un événement à suivre le 10 avril prochain à 18 heures, avec 45 minutes d’annonces et de trailers à découvrir. On nous promet zéro publicité, pas de temps mort, mais plus de 30 jeux à passer dans ce programme. Berenger Dupre, responsable marketing chez Evil Empire, qui sera donc présent pour le showcase, explique pourquoi ce projet est né :

« Nous avons ressenti le besoin de mettre en avant des jeux indépendants très différents, mais qui ont une chose en commun : ils trouvent un écho auprès de millions de joueurs à travers le monde. Étant donné que l’utilisation de lettres semble être la tendance dans l’industrie, nous avons pensé qu’ajouter quelques i au mot indie était une façon juste de décrire ce nouveau format. De plus, triple-i, ça sonne bien. »

Word is out. We've crafted a digital #iiishowcase focused on triple-i games and studios. 30+ announcements, no ads, no extra fluff – just games beamed straight into your eyeballs. See you April 10th, 10am PDT / 7pm CEST https://t.co/jRIiKxsdWL pic.twitter.com/ERwVd6gCVp — The Triple-i Initiative (@iii_initiative) March 28, 2024

Durant cette conférence, de nombreux studios sont attendus. Une liste a d’ailleurs été partagées et relayée par Gematsu :

A44

Assemble Entertainment

Awaceb

Blobfish Games

ColePowered Games

Digital Sun Games

Drop Bear Bytes

Evil Empire

Extremely OK Games

Fireshine Games

Focus Entertainment

Fumi Games

Gamera Games

Gearbox Software

Gearbox Publishing

Gentlymad Studios

Ghost Ship Publishing

Heart Machine

Hooded Horse

Humble Games

Ishtar Games

Kepler Interactive

Mega Crit

Northplay

Passtech Games

Pathea Games

PlaySide Studios

PlaySide Publishing

PM Studios

poncle

Quite OK Games

Realm Archive

Red Hook Studios

Re-Logic

Stunlock Studios

The Arcade Crew

The Gentlebros

Thorium

Thunder Lotus

tinyBuild

TRIBAND

Youthcat Studio

Vous l’aurez peut-être remarqué, certains noms sont pour le moins curieux dans cette liste. On pense par exemple à A44, Gearbox of Focus qui sont tout de même assez loin de la définition que l’on peut avoir d’un studio indépendant. On en revient au fameux débat autour de Dave the Diver, avec la conclusion que le terme indépendant est aujourd’hui devenu une appellation qui relève plus du marketing qu’autre chose.

Quoiqu’il en soit, on sera au rendez-vous pour découvrir ce showcase qui s’annonce très intéressant, compte tenu de tous les studios qui y participent.